Un cunoscut rapper canadian a fost împușcat mortal

Mai multe focuri de armă au fost trase la intrarea în clubul Cube, iar trei persoane au fost rănite grav. Ulterior, una dintre victime a decedat din cauza rănilor provocate de gloanțe, au adăugat autoritățile canadiene.

Suspecții atacului ar fi reușit să fugă de la locul faptei cu un SV sau cu o mașină alba, au mai adăugat polițiștii.

Moartea rapperului Smoke Dawg, în vârstă de 21 de ani, a fost anunțată pe Twitter de unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi, artistul Mustafa The Poet. Bărbatul a scris: “Smokey ne-a părăsit. Toate gândurile noastre și rugăciunile se îndreaptă către el”.

Smokey is gone, may our prayers follow him to heaven