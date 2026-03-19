Un băiat de cinci ani a fost descoperit decedat într-o locuinţă din oraşul Centennial, de la periferia Denver, statul Colorado, pe 11 martie.

Anchetatorii biroului şerifului cred că a fost ucis de fratele lui în vârstă de 11 ani.

Detaliile prezumatei crime şi cauza decesului copilului de cinci ani nu au fost divulgate. Biroul procurorului a amintit că dosarele privind cazurile în care sunt implicaţi minori nu sunt publice.

„Gândurile noastre se îndreaptă către familia celor doi băieţi şi către toţi membrii comunităţii noastre îndoliate de această pierdere”, a declarat şeriful Tyler Brown într-un comunicat.

„Cazurile de ucidere a unor copii sunt printre cele mai dificile cu care se confruntă adjuncţii şi anchetatorii noştri (...). Ştim că astfel de tragedii afectează nu doar familiile, dar şi colegii de clasă, profesorii şi vecinii din întreaga comunitate”, a adăugat poliţistul.