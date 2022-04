Un comandant ucrainean, scrisoare deschisă către Papa Francisc: Mariupolul este "iadul pe pământ"

Comandantul unității de pușcași marini ucraineni din orașul asediat Mariupol i-a trimis o scrisoare Papei Francisc, informează CNN.

Acesta i-a solicitat Suveranului Pontif să-i salveze pe oamenii care sunt încă blocați în orașul aflat sub asediul trupelor ruse.

În scrisoarea, publicată pe site-ul Ukrainska Pravda, maiorul Serhii Volyna, comandantul Brigăzii 36 de pușcași marini din Mariupol, a scris:

"Sanctitatea Voastră, Papa Francisc! Eu nu sunt catolic, sunt ortodox. Cred în Dumnezeu și știu că lumina învinge întotdeauna întunericul

Nu am văzut apelurile dumneavoastră către lume și nu am citit toate declarațiile dumneavoastră; lupt de mai bine de 50 de zile, fiind complet încercuiți, și tot ce am timp să fac este să duc o bătălie aprigă pentru fiecare metru de oraș care este înconjurat de inamic

Eu sunt un războinic. Sunt un ofițer care a depus un jurământ de credință față de țara sa. Și sunt gata să lupt până la capăt. Și fac asta, în ciuda forței copleșitoare a inamicului, în ciuda condițiilor inumane de pe câmpul de luptă, a tirului constant de artilerie și de rachete, a lipsei de apă, de hrană și de medicamente”, continuă comandantul ucrainean.

Probabil că ați văzut multe în viața dumneavoastră. Dar sunt sigur că nu ați văzut niciodată lucrurile care se întâmplă la Mariupol. Pentru că așa arată iadul pe pământ.

Am puțin timp la dispoziție pentru a descrie toate ororile pe care le văd aici în fiecare zi. Femei cu copii și bebeluși locuiesc în buncărele de la combinat (n.r. - combinatul siderurgic Azovstal), sunt înfometate și înfrigurate. În fiecare zi, ele trăiesc în vizorul avioanelor inamice. Răniții mor în fiecare zi pentru că nu există medicamente, apă, mâncare.

Mă adresez dumneavoastră pentru ajutor. Pentru că a venit vremea când rugăciunile nu mai sunt suficiente. Ajutați-mă să-i salvez. După bombardarea teatrului dramatic, nimeni nu mai are încredere în ocupanții ruși. Aduceți adevărul în lume, evacuați oamenii și salvați-le viețile din mâinile lui Satana, care vrea să ardă toate lucrurile vii".

Peste o lună și jumătate de teroare

Mariupolul se află sub asediu de la 1 martie, iar rușii îl bombardează constant, încercând să preia controlul total al orașului-port strategic, situat la Marea Azov.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că se încearcă găsirea unor soluții pentru a-i ajuta pe apărătorii ucraineni din Mariupol și a transmis un mesaj clar Moscovei, afirmând că uciderea acestora ar putea pune capăt negocierilor de pace cu Rusia.

La 17 aprilie, Statul Major General al Ucrainei a anunțat că armata rusă se pregătește probabil pentru o operațiune navală de debarcare în Mariupol.