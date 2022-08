Un comandant rus a urcat pe o scenă cu un craniu uman în mână. Susține că ar fi fost al unui militar ucrainean de la Azovstal

Între timp, inspectori ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, sunt în drum spre Zaporojie, unde rușii și ucrainenii se acuză reciproc de bombardamente, în zona celei mai mari centrale nucleare din Europa.

Mai multe proiectile au căzut în cursul nopții în orașul ucrainean Energodar, la marginea căruia se află centrala nucleară de la Zaporojie, ocupată de ruși încă de la începutul războiului. Potrivit autorităților locale, cel puțin 9 oameni și-au pierdut viața în bombardament. Ucrainenii și rușii dau vina unii pe alții.

În ultimele săptămâni, centrala nucleară a fost ținta unor atacuri care au pus în pericol integritatea reactoarelor.

Dmitro Kuleba, ministrul ucrainean de Externe: Ar trebui să fim unanimi cerând un lucru: retragerea forțelor ruse de la centrala nucleară Zaporojie.

Rusia încearcă să-și legitimeze prezența și să se înrădăcineze acolo, dar atentează la siguranța nucleară, și împotriva securității energetice din Europa, în ansamblu.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: Presiunea asupra părții ucrainene pentru a înceta bombardamentele poate reduce tensiunea militară. Rusia este interesată de misiunea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Va fi asigurată securitatea misiunii, la nivelul necesar, în acele părți ale teritoriului aflate sub control rusesc, dat fiind riscul bombardamentelor fără încetare dinspre teritoriul ucrainean.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat luni că va inspecta centrala în această săptămână și că o echipă de specialiști se află în drum spre Zaporojie. Din echipă fac parte experți din Polonia, Lituania, Serbia, Franța, dar și din China.

Au apărut rapoarte, neconfirmate totuși, conform cărora armata ucraineană a spart prima linie de apărare a Rusiei în orașul Herson, din sud, în timp ce își începe contraofensiva în regiune. Lupte și lovituri ale artileriei ucrainene au loc în mai multe locuri pe frontul din sud.

Ucrainenii au reușit să preia controlul unei drone rusești, chiar sub ochii rușilor care încercau să le monitorizeze mișcările.

Dar rușii continuă să bombardeze fără discriminare orașele ucrainene. Duminică au lovit cu rachete mai multe blocuri de locuințe și o școală din Sloviansk, oraș aflat la câțiva kilometri în spatele frontului.

Localnic din Sloviansk: Eram pe cale să adorm când am simțit că-mi cade moloz peste față. Am deschis ochii și am văzut fereastra cum zboară deasupra mea, cu tot cu ramă și bucăți de sticlă spartă.

De cealaltă parte, sunt și ruși care cred că misiunea lor sacră este să șteargă Ucraina de pe fața pământului. E cazul lui Igor Mangușev, un comandat al unei unități paramilitare rusești care a urcat pe o scenă la Moscova cu un gest șocant, ținând în mână un craniu uman, despre care spunea că ar fi aparținut unui militar ucrainean mort la Azovstal.

Între timp, FSB, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, susține că ar fi identificat un al doilea participant la asasinarea Dariei Dughina, fiica unuia dintre cei mai cunoscuți ideologi ai președintelui Vladimir Putin.

Ar fi un cetățean ucrainean care a sosit în Rusia din Estonia pe 30 iulie și care ar fi părăsit teritoriul Rusiei cu o zi înainte de explozia mașinii în care a murit fiica lui Aleksandr Dughin. Respectivul - susține FSB - i-ar fi furnizat plăcuțe de înmatriculare și documente false Nataliei Vovk, ucraineanca identificată drept persoana responsabilă pentru atentatul cu bombă. Și aceasta ar fi părăsit țara, trecând granița cu Estonia.

Ucraina a negat în mod repetat că ar fi fost implicată în asasinat, Consiliul de Securitate Națională de la Kiev afirmând că acesta a fost executat de serviciile secrete rusești.

Pe de alt parte, presa rusă a mai venit cu un scenariu aiuritor. Susține că mașina șefului adjunct al Statului Major al Forțelor Armate Ruse a fost incendiată de o pensionară de 65 de ani, pe nume Elena, care a fost ... răpită și hipnotizată de serviciile speciale ale Ucrainei. „Ginerele ei crede că ea a fost recrutată de forțele speciale ucrainene care au învățat-o să dea foc la mașini", mai scrie un ziar online, cunoscut odată ca unul dintre site-urile oarecum independente de la Moscova.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 29-08-2022 18:34