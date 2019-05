Un blogger rus critic al Kremlinului şi-a dezvăluit identitatea. Cine este StalinGulag

Cunoscut pentru comentariile sale tăioase asupra vieţii politice din Rusia, StalinGulag are aproape 1,5 milioane de urmăritori pe Twitter şi Telegram, un serviciu criptat de mesagerie.

StalinGulag reveals himself as Alexander Gorbunov, born in 1992 in the North Caucasus city of Makhachkala. #WorldNews https://t.co/8ZWTjowkEV