Un bloc de apartamente dintr-un oraș din Rusia s-a prăbușit în urma unei explozii | Video

Potrivit datelor preliminare, șase persoane au fost ucise . Probabil, incidentul s-a produs din cauza funcționării necorespunzătoare a buteliei de gaz, mai anunță presa din Rusia.

Din primele informații au fost avariate tavanele dintre etajele I, II și III ale uneia dintre intrări, iar 15 apartamente au suferit diverse stricăciuni, în urma situației de urgență s-a produs și un incendiu.

Potrivit serviciilor de urgență, preliminar, cauza incidentului ar putea fi o explozie de gaz. Probabil a apărut din cauza instalării incorecte a cilindrului de gaz sau a unei încălcări a siguranței în timpul funcționării acestuia.

