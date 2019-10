Un bărbat susține că Apple l-a ”împins manipulativ spre homosexualitate”. Mesajul primit

Un bărbat din Rusia a solicitat companiei Apple daune morale de peste 15.000 de dolari, după ce, pretinde el, gigantul tehnologic ”i-ar fi schimbat orientarea sexuală”.

D. Razumilov susține că a început să fie atras de persoanele de același sex, în această vară, după ce a primit 69 de GayCoins, pe o aplicație pe care a descărcat-o pe iPhone, în 2017. Cel care a trimis cele 69 de GayCoins ar fi scris și un mesaj în limba engleză care spunea ”nu judeca fără să încerci”, potrivit themoscowtimes.com.

„M-am gândit, într-adevăr, de ce să judec ceva fără să încerc? Și a decis să încerc să am relații cu persoane de același sex. Pot spune că după două luni am început să am întâlniri cu persoane de același sex.



Nu știu cum să le explic părinților, nu știu cum să ies din toată chestia asta. După ce am primit mesajul menționat mai sus, toată viața mea s-a schimbat în rău. Nu va mai fi niciodată normală”, a scris Razumilov, într-o plângere.

Razumilov a acuzat Apple că „m-a împins manipulativ spre homosexualitate”, ceea ce i-a provocat „suferință morală și dăunătoare sănătății mintale”, în plângerea sa în care cere 15.300 de dolari.

