Apple lansează noul iPhone 11 și Apple TV Plus. Unde poate fi văzut LIVE evenimentul

Și, pentru prima dată, Apple va transmite LIVE evenimentul din California și pe o altă platformă decât cele care îi aparțin (MacBook, iPhone și iPad), respectiv pe canalul său de YouTube.

Printre noutățile pe care le-am putea vedea la iPhone 11 se află: 3 camere foto principale, încărcare bilaterală și noul procesor A13.

Prin urmare, adevăratele schimbări importante, care ar fi putut da o lovitură concurenților - ca de exemplu iPhone 5G, iPhone pliabil sau iPhone cu senzor de amprentă încorporat în display - ar putea fi lansate abia în 2020.

Potrivit mai multor informații care au apărut în ultimele luni - publicate de surse precum Bloomberg sau analistul Apple Ming-Chi Kuo, dar și scurgeri pe Twitter - iPhone 2019 va arăta cel mai probabil ca iPhone-ul din 2018. Nu exact la fel, dar destul de asemănător, spun cei de la CNET.

Asta înseamnă că Apple va încerca să își încânte fanii cu câteva upgrade-uri, precum: camere foto mai avansate, procesoare mai rapide, un nou sistem de operare (iOS 13) și probabil câteva culori noi (inclusiv verde întunecat). Și bineînțeles că iPhone 11 va costa la fel ca iPhone XS, cu un preț care va porni de la 1000 de dolari.

Potrivit Wall Street Journal, zvonurile mai spun că Apple va lansa 3 noi modele de telefoane în acest an: iPhone 11 Pro, iPhone 11R și iPhone 11 Max.

Ca de obicei, compania americană a rezervat termenul Pro pentru cel mai avansat model de iPhone, așa cum a procedat până acum și cu MacBook Pro sau iPad Pro.

Iar cea mai mare schimbare la iPhone 11 va fi cea referitoare la camerele foto, nu mai puțin de 3 camere principale, și, de asemenea, pentru a putea rivaliza cu Huawei, Samsung și Google, aceste camere vor avea un unghi mult mai larg de fotografiere.

