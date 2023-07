Un bărbat suspectat că a comis o crimă a fost arestat după aproape 40 de ani. Individul a folosit 13 identități false

Donald Santini, în vârstă de 65 de ani, ar fi folosit 13 identităţi false pentru a se sustrage arestării pentru uciderea unei femei de 33 de ani din Florida, în 1984, au transmis autorităţile, informează News.ro, care citează BBC.

Individul a fost căutat pentru uciderea tinerei Cynthia Wood, de 33 de ani care trecea printr-un divorţ cu soţul ei. El a fost ultima persoană văzută cu ea pe 6 iunie 1984, înainte ca detectivii să-i descopere cadavrul, strangulat şi abandonat într-un canal.

„Arestarea lui Donald Santini pune capăt unui caz de lungă durată şi face dreptate victimei şi familiei ei după aproape patru decenii de aşteptare”, a declarat şeriful Chad Chronister din comitatul Hillsborough, Florida, într-un comunicat.

