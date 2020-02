Un bărbat din SUA a ucis cel puțin 5 persoane într-o fabrică, pentru că a fost concediat

„Un asasin oribil a deschis focul la fabrica de bere Molson Coors, luând viaţa a cinci persoane, rănind altele, unele fiind în stare gravă", a declarat preşedintele american în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă, potrivit Agerpres.

„Este un lucru groaznic. Groaznic. Gândurile noastre sunt alături de locuitorii din Wisconsin şi de familiile victimelor”, a adăugat el.

Swat teams still arriving outside the Miller Coors plant in Milwaukee. Sources confirm 5 dead after gunman opened fire in the brewery of the plant this afternoon. @cbschicago pic.twitter.com/fXdfgKjts2