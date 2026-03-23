De la sfârșitul anului 2024, un bărbat de 52 de ani din Strzyżów a sunat sistematic la 112 fără niciun motiv. Poliția a descoperit că în doar 24 de ore acesta efectua peste 240 de apeluri, iar pentru abuzul repetat i-au fost formulate opt acuzații penale, scrie Onet.

Judecătoria din Strzyżów a considerat că nu există circumstanțe atenuante și a aplicat o amendă de 6.000 de zloți (1.400 de euro) și o pedeapsă de 20 de zile de închisoare.

Poliția avertizează că numărul 112 trebuie folosit exclusiv pentru situații ce amenință viața, sănătatea sau proprietatea. Orice apel nejustificat blochează linia și poate întârzia intervenția salvatorilor pentru persoanele aflate cu adevărat în pericol.

Inducerea în eroare intenționată sau blocarea nejustificată a numărului poate fi pedepsită cu arest, restricționarea libertății sau amendă de până la 1.500 de zloți. În cazul acestui bărbat, acumularea excepțională de fapte a dus la sancțiuni mult mai severe.