Un bărbat din Germania merge la serviciu îmbrăcat în fuste și purtând tocuri. Motivul pentru care a ales să iasă din tipare

Mark Bryan, un american stabilit în Germania și inginer în robotică, dorește să arate că este timpul să depășim prejudecățile legate de gen în vestimentație.

Căsătorit și trăind o viață obișnuită, Bryan se distinge prin modul său de a se îmbrăca pentru serviciu și nu numai, alegând să poarte fuste și tocuri.

„Aleg să mă îmbrac astfel pentru că am libertatea de a face asta. Scopul meu nu este să fiu diferit într-un mod sexual, ci să emane putere, asemenea femeilor pe care le admir pentru alegerea lor de a purta fuste mulate și tocuri înalte. Nu urmăresc să fiu perceput ca sexy, ci doresc să prezint profesionalismul oricărei femei de afaceri. Pentru mine, hainele sunt neutre din punct de vedere al genului. Prefer un look „masculin” deasupra taliei și unul neutru sub talie. Este vorba despre a depăși conceptul de gen în modă”, a declarat el pentru boredpanda.com.

Sursa: boredpanda.com Etichete: , , , , Dată publicare: 09-03-2024 11:35