Un bărbat care a abuzat un bebeluș de numai două luni ar putea fi acuzat de crimă, după ce victima sa a murit la 34 de ani

Autoritățile din Indianapolis au declarat că Patrick Mitchell a murit în urma rănilor suferite în urma abuzului, pe când avea două luni, se arată într-un comunicat de presă.

Coleman, care a fost condamnat pentru abuzul din 1988 și a executat închisoare la departamentul de corecție din Indiana, ar putea fi acum acuzat de omor pentru moartea lui Patrick, relatează Kansas City Star, citată de Independent.

„Dubla amenințare” se referă la o apărare juridică care împiedică o persoană acuzată să fie judecată de două ori, deși s-a spus că Biroul legist din Marion ia în considerare cazul, după cum a raportat luni WRTV.

Joseph Hoffmann, profesor de drept de la Universitatea din Indiana Bloomington, a declarat pentru postul de știri că situația este „complexă din punct de vedere juridic” și că „întrebarea evidentă într-un caz ca acesta este „este oare aceeași infracțiune?”.

34yo Patrick Mitchell lived his entire life brain damaged and bed-ridden after being abused at 2-months-old.

Patrick died over the weekend.

His death is now a homicide, but because the suspect was previously convicted of battery, the homicide may not be able to be prosecuted. pic.twitter.com/EG3MRbbVER