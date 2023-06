Un bărbat a returnat un roman celebru unei biblioteci după 65 de ani. Ce scria în nota pe care o lăsase în carte

Într-o notă atașată cărții, un bărbat în vârstă de 86 de ani, identificat doar ca WP, a declarat că volumul ar trebui returnat bibliotecii Multnomah County din Portland din cauza relevanței sale în prezent, scrie BBC.

„După ce am recitit, îmi dau seama că, mai mult ca oricând, această carte ar trebui repusă în circulație”, se arată în nota pe care a lăsat-o bărbatul în carte.

Romanul de referință explorează temele totalitarismului și ale adevărului.

„Am vrut să returnez această carte în 1958, când eram pe cale să absolv [Universitatea de Stat din Portland], dar cumva nu am reușit să o fac”, a scris el în notă. „Îmi pare rău că am întârziat atât de mult. La vârsta de 86 de ani am vrut să-mi curăț în sfârșit conștiința”, a spus el.

Bărbatul a spus că revederea unor părți din carte i-a stârnit dorința de a o returna.

„Părți semnificative sunt la fel de relevante astăzi ca și acum 65 de ani”, a spus el, alegând în special un fragment de la pagina 207.

„Adăugați pur și simplu cuvintele internet și social media și citiți despre 2023”, a spus el.

Romanul, publicat în 1949, este plasat într-o lume în care gândirea critică este suprimată de un regim totalitar.

Vânzările cărții au crescut vertiginos în SUA în 2017, la scurt timp după ce un consilier de rang înalt al lui Donald Trump, care era președinte la acea vreme, a declarat că administrația de la Casa Albă emite „adevăruri alternative” în ceea ce privește o dispută legată de numărul de oameni care au participat la învestirea președintelui.

Reacționând la gestul bărbatului de a returna cartea, Biblioteca Județeană Multnomah a declarat că nu va fi aplicată nicio amendă pentru returnarea cu întârziere.

„Conștiința mea este curată”, a mai spus bărbatul.

