Un bărbat a murit în urma unui accident cu Tesla, pentru că mânerele au rămas blocate, iar el a ars de viu

Conform raportului medicului legist, realizat în urma accidentului produs în 2019, bărbatul a supraviețuit în urma impactului inițial, dar a murit ca urmare a arsurilor și a inhalării de fum, notează Mirror.

Bărbatul nu a putut fi scos din mașină, pentru că mânerele erau blocate. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că ofițerii care au ajuns la fața locului au încercat să deschidă ușile, dar nu au putut. “Au încercat să spargă geamurile pentru a-l scoate, dar nu au reușit. Flăcările erau prea mari”, a spus reprezentantul poliției.

Acum, familia bărbatului dă în judecată compania Tesla susținând că modelul respectiv era defect. La rândul său, compania neagă acuzațiile. Mașina era „de ultimă generație”, au transmis reprezentanții compaiei, și făcută conform standardelor din industrie.

Tesla comercializează Modelul S ca fiind unul dintre cele mai aerodinamice vehicule de pe șosea, unul dintre motivele pentru care mânerele ușilor se retrag în ușă.

Un polițist a declarat că un expert al Tesla a susținut că mânerele ar trebui să iasă în caz de accident, dar ofițerul a spus că în acest caz nu s-a întâmplat acest lucru.

Iată imaginile cu accidentul produs în 2019:

WATCH: A @Tesla crashes into a tree and bursts into flames in Davie on Flamingo Rd. Unfortunately the driver died on scene according to Davie Fire Rescue. We have @SanelaWPLG on scene working the story. (???? via Daniel Dobb) pic.twitter.com/uJCKjWOPJx