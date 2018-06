Un bărbat a găsit un craniu uman în grădina sa. Explicația soției l-a șocat

Femeia de 60 de ani i-ar fi spus: ”Nu-ți face griji, este primul meu soț”, relatează Daily Mail. Totul s-a petrecut în regiunea Omsk, din Siberia. Femeia a mărturisit crima și l-a sfătuit pe soțul ei să îngroape la loc rămășițele și să nu anunțe poliția. Acesta a anunțat însă autoritățile, iar femeia a mărturisit că și-a ucis primul soț lovindu-l cu toporul, după ce a venit acasă beat și a început să o agreseze fizic.

După ce l-a ucis, l-a dezmembrat pe bărbatul de 52 de ani și l-a îngropat în grădină. Ulterior a spus tuturor că acesta s-a dus la serviciu și nu s-a mai întors.

La reconstituirea crimei, femeia le-a arătat anchetatorilor cum și-a ucis soțul, iar aceștia au descoperit alte oase în grădină. Un judecător a plasat-o în arest la domiciliu pe parcursul investigației. Ea riscă până la 10 ani de închisoare.

Man digs up human skull in vegetable garden and is stunned by wife's explanation https://t.co/7tFD0sPie1 pic.twitter.com/XHfBUhZOJx