Un bărbat a fost călcat pe cap și bătut crunt de un polițist pe un aeroport. Omul se afla întins la pământ | VIDEO

În videoclipurile făcute publice în mediul online, omul legii apare ţinând deasupra bărbatului un pistol cu electroşocuri, apoi îl loveşte cu piciorul în faţă şi-l calcă pe cap. În tot acest timp, alți polițiști le-au cerut oamenilor din jur să nu se apropie.

Why can't all police be like the ones at Manchester Airport? pic.twitter.com/jBeZLzNg5k