Un avion militar de tip MV-22 Osprey s-a prăbușit în sudul Californiei. Patru oameni au murit

Armata americană a dezminţit informaţii potrivit cărora avionul transporta substanţe radioactive în momentul prăbuşirii, miercuri, în apropiere de Glamis, la 35 de kilometri de frontiera cu Mexicul.

Ziarul Los Angeles Times (LAT) scrie că patru dintre cele cinci persoane de la bord ar fi murit, iar a cincea era căutată în continuare.

A V-22 Osprey belonging to the 3rd Marine Aircraft Wing crashed in Imperial County, California, a U.S. Marine spokesperson told @10News. Military officials confirm no nuclear material was aboard the aircraft contrary to initial radio traffic. An investigation is underway. pic.twitter.com/XklpZlFVyc