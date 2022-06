Bulgaria confirmă că avionul civil neidentificat care a survolat România și alte două țări NATO, a aterizat pe teritoriul său

Ministrul Apărării al Bulgariei, Dragomir Zakov, confirmă că avionul civil neidentificat care a intrat, miercuri seară, în spațiul aerian al României, a aterizat pe teritoriul său, relatează bTV.

Aeronava suspectă, de tip Beechcraft, a fost interceptată și escortată, pe rând, de două avioane de luptă din Ungaria și de alte patru în România, dar a ignorat toate apelurile de identificare lansate de acestea. A trecut apoi în Serbia și a ajuns în Bulgaria.

Împreună cu cele două aeronave militare maghiare, au ajuns în spațiul aerian al României pe traseul Oradea - Caransebeş - Drobeta Turnu Severin. Ținta a fost preluată mai departe de două aeronave F16 ale Forţelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii.



„Nu a fost necesară ridicarea imediată a avioanelor de vânătoare”



Dragomir Zakov, Ministrul Apărării al Bulgariei: „Avionul a zburat prin spațiul aerian al mai multor țări: începând din Slovacia, apoi Ungaria – acolo a fost văzut prima dată, România, a fost în Serbia pentru o perioadă scurtă de timp și apoi a intrat în spațiul aerian bulgar. Totul s-a întâmplat aseară. Avionul a fost localizat în spațiul aerian bulgar, dar nu a fost necesară ridicarea imediată a avioanelor de vânătoare, mișcarea lui a fost monitorizată, desigur, apărarea aeriană era pregătită, dar în niciun moment avionul nu a reprezentat o amenințare pentru infrastructura civilă sau militară din Bulgaria. A zburat jos, cu o viteză destul de mică, adică greu de interceptat de avioanele de luptă în acest fel, dar a fost monitorizat tot timpul. A fost amplasat acolo unde a aterizat în țara noastră și în acest moment, Ministerul de Interne desfășoară acțiunile relevante pentru stabilirea cauzelor acestei încălcări a spațiului aerian.”

Reporter: Unde a aterizat?

Dragomir Zakov, Ministrul Apărării al Bulgariei: „Nu vă pot spune încă, pentru că sunt în desfășurare acțiuni procedurale și de investigație și acesta este încă un secret de anchetă. Dar țin să subliniez că pe tot parcursul zborului am monitorizat situația împreună cu conducerea militară a armatei și conducerea politică a Ministerului (Apărării), am fost informat în mod regulat și am acționat conform prevederilor stabilite. Le exersăm în mod regulat, așa că nu era de mirare ce ar trebui să facem.”



Reporter: Când ați fost informat pentru prima dată?



Dragomir Zakov, Ministrul Apărării al Bulgariei: „Am fost informat imediat după ce avionul a intrat în spațiul aerian bulgar, în al 2-lea minut – așa cum este procedura – și apoi am dat instrucțiunile pe care eu și șeful Apărării le-am considerat relevante.”

Ministrul bulgar al Apărării a mai precizat că avionul își oprise dispozitivele de recunoaștere, nu a răspuns la comenzile date de avioanele de luptă. Din acest motiv, nu a reușit să fie interceptat la o altitudine mai mare. Autoritățile bulgare verifică acum la sol zona ultimei poziții cunoscute.