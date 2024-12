Avionul s-a aprins în timp ce aluneca pe pistă. Câteva persoane au suferit răni ușoare, notează Daily Mail.

Defecțiunea aeronavei Air Canada a avut loc la doar câteva ore după ce un avion de pasageri sud-coreean cu 181 de persoane la bord s-a prăbușit și s-a ciocnit de un zid de beton de pe pistă, potrivit Associated Press.

Aeroportul Internațional Halifax Stanfield a fost închis sâmbătă seară deoarece un avion Air Canada a luat foc când roțile sale nu s-au deschis corespunzător în timpul aterizării

Un pasager al zborului Air Canada 2259, care era operat de PAL Airlines, a descris evenimentul îngrozitor.

„Avionul a început să se așeze la un unghi de aproximativ 20 de grade spre stânga și, în momentul în care s-a întâmplat acest lucru, am auzit un zgomot destul de puternic - care părea aproape un zgomot de prăbușire - când aripa avionului a început să alunece pe trotuar, împreună cu ceea ce presupun că era motorul. Avionul s-a zguduit destul de tare și am început să vedem foc pe partea stângă a avionului, iar fumul a început să intre pe geamuri”, explică Nikki Valentine, pasageră la bordul avionului.

Ea a spus că avionul a derapat pe pistă, în timp ce piloții încercau să controleze aeronava. După ce acesta s-a oprit, Valentine a spus că a fost nevoie de aproximativ două minute pentru ca toată lumea să coboare din avion - care era parțial cuprins de flăcări în acel moment.

Pasagerii au fost urcați într-un autobuz după ce au ieșit din aeronavă.

