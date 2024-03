Un avion de mari dimensiuni s-a prăbușit în Rusia. Nu există supraviețuitori. Cine se afla la bord. VIDEO

Ministerul rus a precizat că accidentul aviatic a avut loc în regiunea Ivanovo.

„La bord erau opt membri ai echipajului și șapte pasageri”, a transmis Miniserul rus al Apărării.

Potrivit agenţiilor de presă ruse, nu există supravieţuitori, notează Agerpres.

Înregistrări video neverificate, postate pe reţele de socializare ruse, arată un avion cu un motor în flăcări pierzând rapid altitudine. De asemenea, este arătat un nor dens de fum înălţându-se spre cer, în timp ce un elicopter zboară în cerc deasupra locului prăbuşirii.

An Il-76 Transport Aircraft with the Russian Air Force has reportedly Crashed to the North of Moscow in the Ivanovo Region, after an Engine Malfunction occurred shortly after Takeoff from Severny Airfield; 8 Crewmembers and 7 Passengers are said to have been Killed in the Crash. pic.twitter.com/fdol55gkZA