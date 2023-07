Un avion de linie Air Canada, în flăcări la Montréal, după ce o camionetă a luat foc sub aeronavă | Video

Mai multe înregistrări video difuzate pe reţele de socializare au surprns un camion de serviciu în flăcări sub fuzelajul avionului, un incident care a generat un fum negru care a cuprins pista.

Pompieri de pe aeroport, ajutaţi de poliţie, au reuşit să controleze rapid incendiul, o intervenţie rapidă care a împiedicat flăcările să se extindă la întregul avion.

”Echipajul a acţionat în mod profesionist şi a asigurat debarcarea rapidă a pasagerilor care se aflau în avion”, a anunţat Air Canada într-un comunicat difuzat la postul CTV News.

O anchetă a fost deschisă de către Biroul Securităţii Transporturilor din Canada în vederea stabilirii cauzelor acestui incident.

Air Canada 777 damaged after suspected Khalistani terrorists planted an improvised bomb under the service truck which caught fire while under the plane at Montreal's Pierre Elliott Trudeau Airport. pic.twitter.com/KJyhnwod0l