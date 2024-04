Un avion cu 183 de persoane la bord și-a pierdut toboganul de urgenţă, la scurt timp după decolare. Ce s-a întâmplat apoi

O serie neagră care afectează constructorul american de avioane continuă - după o cală de marfă deschisă, o uşă smulsă, un reactor în flăcări - cu un tobogan de urgenţă.

Vineri, avionul de linie s-a întors din drum după decolare, după ce piloţii au simţit că o vibraţie neobişnuită a zguduit avionul de tip Boeing 767, înregistrat ca fabricat în 1990.

Emergency slide fell off Delta flight 520, a Boeing 767, Friday in midair as it flew from JFK to LAX.

The slide detached from the plane and hasn’t been found.

The plane had to make an emergency landing at JFK.

Thankfully, there were no injuries.

Boeing and Delta practice DEI. pic.twitter.com/YTzX3aockK