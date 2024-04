Momentul în care un avion se prăbușește în Alaska. Două persoane se aflau la bord | VIDEO

Accidentul a avut loc în jurul orei 10 dimineaţa în apropierea aeroportului din Fairbanks, oraş din centrul acestui stat situat în extremul nord-vest al continentului american, a explicat poliţia din Alaska într-un comunicat.

Aparatul avea „două persoane la bord” şi s-a prăbuşit „în râul Tanana”, la mai puţin de zece minute după decolare.

„Avionul a căzut pe un deal abrupt de pe malul râului, unde a luat foc. Nu au fost găsiţi supravieţuitori”, a precizat poliţia.

O fotografie a prăbuşirii furnizată de autorităţi arată copaci în flăcări pe marginea unui râu acoperit de gheaţă, în mijlocul căruia resturile avionului sunt abia perceptibile.

Terrifying video showing the Douglas C-54's engine burst into flames above a farm, moments before the plane crashed on the Tanana River, near Fairbanks, Alaska, earlier today.

