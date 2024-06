Un avion a pierdut piese de motor, la scurt timp după decolare, şi a fost nevoit să se întoarcă

Avionul urma să asigure, joia trecută, o legătură de la Hartford, în Connecticut, la Denver, în Colorado.

Potrivit The Independent, echipajul a fost alarmat de un ”zgomot anormal”.

”O parte a căptuşelii exterioare fonoabsorbante a motorului a fost găsită pe pistă”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

#INCIDENT | A United Airlines Airbus A320-200 bound for Denver (DEN) returned to Hartford, CT (BDL) after an engine cowling detached during the takeoff on 20 June.

Read more at AviationSource!