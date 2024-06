Un Boeing 737 Max, al Korean Air, a „căzut” timp de 15 minute de la 8.000 de metri altitudine. Mai multe persoane sunt rănite

Avionul asigura în weekend o legătură de la Incheon, în Coreea de Sud, la Taichung, în Taiwan.

Piloţii au fost obligaţi să efectueze această coborâre sâmbătă, în urma unei pene la sistemul de presurizare, semnalată la 50 de minute după decolare.

(NON SG) : Passengers of Korean Air Flight KE189 bound for Taiwan suffer nosebleeds, ear pain after Boeing 737 MAX 8 cabin pressure system malfunctions - NY Posthttps://t.co/zd1BM9F9Uv pic.twitter.com/X4UzCPf7RN