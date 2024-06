Viața secretă amoroasă a lui Julian Assange. Și-a conceput cei doi copii într-un cort în Ambasada Ecuadorului

În timp ce o mare parte din viața editorului australian a fost publică, acesta a reușit în mod remarcabil să mențină o viață amoroasă secretă, în umbră.

Assange, în prezent în vârstă de 52 de ani, are o relație cu avocata Stella Moris, născută în Africa de Sud, în vârstă de 40 de ani, pe care au ținut-o secretă timp de șase ani și chiar au avut doi copii împreună înainte de a face publică relația, în 2020, arată publicația The Sun.

În mod surprinzător, cea mai mare parte a idilei lor a avut loc în timp ce el se ascundea în ambasada Ecuadorului din Londra, pentru a evita extrădarea în SUA și Suedia. De la ambasadă, el a fost transferat la închisoarea Belmarsh, unde cei doi îndrăgostiți s-au căsătorit în 2022.

Marți, fondatorul Wikileaks a părăsit închisoarea de înaltă securitate, unde a stat în ultimii cinci ani, îmbarcându-se într-un avion către Australia.

Se pare că, în urma unei înțelegeri cu SUA, acesta va pleda vinovat la o acuzație din Espionage Act - legată de scurgerea a mii de documente secrete ale serviciilor secrete americane, inclusiv cele referitoare la războaiele din Irak și Afganistan – urmând ca pedeapsa să fie considerată timpul deja petrecut la închisoare.

Stella, soția lui Julian Assange, a declarat în cadrul emisiunii Today că aranjamentul era „nesigur” și că a fost cuprinsă de „un tumult de emoții" după ce a aflat că soțul ei a fost eliberat din închisoare. La momentul respectiv, ea încă nu le spusese celor doi copii - Gabriel și Max - despre speranța eliberării tatălui lor, insistând că ar fi "o mare surpriză" pentru ei.

În timp ce ea spune că "nu au avut prea mult timp să vorbească despre viitor", Richard Hillgrove, care a lucrat ca PR al lui Assange între 2018 și 2020, a declarat pentru The Sun că se așteaptă ca fondatorul Wikileaks să caute acum o viață privată în Australia rurală pentru a evita riscul de a fi închis. El spune că acest lucru va fi probabil o „mare ușurare" pentru Stella, care se va bucura să aibă sprijin în creșterea copiilor lor, după o relație dificilă și tumultoasă.

Stella însăși a recunoscut anterior că timpul petrecut împreună „nu a fost ușor", dar a adăugat: „Cred că dacă ești cu cineva pe care îl iubești, poți face posibile situațiile imposibile".

Înainte de a-și schimba numele în Stella, viitoarea soție a lui Assange era cunoscută drept Sara Gonzalez Devant și a început să lucreze cu el, ca cercetător juridic, în 2011.

Cum l-a cunoscut Stella pe Assange

Tânăra, care avea atunci 28 de ani, s-a alăturat echipei lui Assange pentru a-l ajuta să lupte împotriva extrădării sale în Suedia, unde se confrunta cu o acuzație de viol și molestare din partea a două persoane, pe care a respins-o constant. Procurorii suedezi au renunțat la dosare în 2019, afirmând că dovezile nu erau suficient de solide și că trecuse prea mult timp pentru urmărirea penală.

Amintindu-și de prima lor întâlnire, Stella a spus: „Avea o privire foarte intensă. Nu făcea conversație. A vrut să știe de unde vin. În ziua în care l-am întâlnit, am vorbit timp de două ore. I-am povestit despre viața mea. Julian nu seamănă cu nimeni întâlnit vreodată. Este foarte direct, captivant, inteligent, curios."

Din 2012, Stella și Assange au început să se apropie după ce el a intrat în ambasada ecuadoriană din Londra - țara i-a acordat azil politic, putând să rămână legal în ambasadă și să evite extrădarea în Suedia.

A fost nevoie de doi ani pentru ca ea să-și dea seama că "se îndrăgostise de el" și când a fost întrebată dacă a ezitat să înceapă o relație, ea a declarat: "Inițial, da. Pentru că făcea lucrurile mai complicate. Dar în cele din urmă nu... Este un romantic, este un miracol când te îndrăgostești, când găsești pe cineva cu care ești compatibil."

Cortul secret al iubirii

O ambasadă străină a devenit cuibul lor de îndrăgostiți - iar Stella a recunoscut că nu a fost ușor să mențină o relație acolo.

„Știam unde sunt camerele de luat vederi", a spus ea dezvăluind că își făcuseră un spațiu privat pentru momentele intime. „Am instalat un cort pentru intimitate și evadare - a fost destul de confortabil. Camerele de luat vederi s-au înmulțit în timp. În cele din urmă, nu mai aveai unde să mergi fără ca una să atârne deasupra capului."

"The Times a publicat un articol care sugera cu tărie că existau înregistrări intime cu noi care făceam cumpărături" a mai spus ea.

Richard Hillgrove, publicist și fondator al 6HILLGROVE PR, ne-a spus că a fost uimit că au reușit să aibă momente de intimitate: „Vorbind despre Casa Big Brother, vreau să spun camere de securitate, absolut peste tot, nu credeam că există un colț în care să nu poți fi văzut. Dar, uneori, cele mai incredibile lucruri înfloresc, din cauza unei restricții incredibile. S-ar putea să fi fost contextul pentru relația lor înfloritoare, aceste mici momente pe care le-au avut împreună în ciuda faptului că toți ochii lumii erau pe ei."

IMAGO

Tată fals

Stella nu a putut locui cu Julian la ambasadă, dar a rămas în mod regulat peste noapte și a explicat că dragostea lor - inclusiv decizia lor de a avea copii - a fost un act de rebeliune. Feriți de ochii și urechile curioșilor, au fost nevoiți să ia măsuri de precauție pentru a evita să apară detalii despre iubirea lor - chiar și atunci când Stella a descoperit că este însărcinată, în 2016.

„Nu ne-am arătat niciodată afecțiunea în fața oamenilor. Unele conversații le-am avut pe bilețele de hârtie, cum ar fi atunci când i-am spus că sunt însărcinată", a adăugat ea.

Temându-se că vestea relației lor sau a sarcinii ar putea-o pune în pericol, ea a mințit în mod regulat și a pretins că a luat în greutate celor care o întrebau dacă este însărcinată.

Stella a dezvăluit că Julian a cerut-o în căsătorie într-un mod neobișnuit în 2017 - oferindu-i o cască de realitate virtuală și spunându-i că "era o surpriză înăuntru": „M-am trezit plimbându-mă prin acest tărâm digital. Era o casă, apoi o plajă împodobită cu baloane și tot felul de lucruri.

Apoi Julian a spus "uită-te în sus" și pe cer era scris "Vrei să te căsătorești cu mine?"

Apoi, în încercarea de a distrage atenția de la faptul că Julian ar fi tatăl, cuplul l-a recrutat pe prietenul lor apropiat, actorul britanic Stephen Hoo, pentru a poza drept tatăl copilului.

Ea a relatat că ambasada ecuadoriană a întocmit un dosar despre Stephen și a plănuit să îl demaște pe Julian ca tată al primului lor copil, Gabriel, colectându-i ADN-ul de pe un scutec și un manechin, la instrucțiunile CIA.

„Aveau instrucțiuni să îi fure ADN-ul pentru a stabili că Julian este tatăl și în încercarea de a-i face rău lui Julian", a afirmat Stella.

Mama a susținut că a descoperit complotul datorită unui agent de securitate care a abordat-o în decembrie 2017 și i-a spus „să nu-l mai aducă pe Gabriel".

„Paznicul a fost cel care a fost instruit să fure scutecul. Cred că a fost un sentiment de dezgust moral" a adăugat ea.

În 2018, tensiunile dintre Julian și ambasadă s-au agravat, președintele Ecuadorului susținând că acesta a spionat alte state, ceea ce a încălcat condițiile sale de azil. Acest lucru a dus la introducerea unui set de reguli interne, iar Stella și alți câțiva vizitatori desemnați de acesta primeau permsiunea să îl viziteze doar în weekend.

Înainte de a da naștere celui de-al doilea copil al lor, Max, Stella a încetat să mai viziteze ambasada - temându-se că acest lucru va agrava și mai mult situația lui Julian - și a înregistrat nașterea pe un GoPro pentru ca el să poată privi.

Stella a susținut că i s-a refuzat intrarea în ambasadă după ce a născut cel de-al doilea copil al lor, iar următoarea dată când l-a văzut a fost în închisoarea Belmarsh, după ce poliția londoneză l-a arestat, în aprilie 2019.

Iar povestea lor de dragoste a devenit de notorietate publică atunci când Julian a încercat să obțină eliberarea pe cauțiune într-o casă în care locuiau Stella și cei doi copii ai săi.

Publicistul Richard Hillgrove a declarat pentru The Sun că "toată lumea a fost surprinsă" când idila lor secretă a fost făcută publică: „Nici măcar nu am fost conștient de asta și am fost acolo și i-am văzut în Ambasada Ecuadorului... Am fost complet luați prin surprindere și este cel mai incredibil lucru că au păstrat tăcerea chiar și față de cei apropiați. În mod evident, exista un cerc interior din care eu nu făceam parte, iar ei păstrau tăcerea pentru intimitate. Nu voiau ca toată lumea să se uite la ei. A fost o decizie uriașă pentru Stella Assange să o facă publică și să îi pună pe copii în lumina reflectoarelor, să se pună ea însăși în lumina reflectoarelor. Pur și simplu nu și-a dorit acest tip de profil, dar a trebuit să accepte că, fără ea însăși și fără o campanie neobosită, el ar fi putut să nu fie liber. Cred că latura umană este motivul pentru care el a scăpat acum, ei pot vedea că el este un om de familie. El nu este un lup singuratic. Are acești copii minunați și are dreptul la o viață de familie."

Nașii copiilor lui Julian și Stella sunt rapperul britanic M.I.A. și fosta actriță Tracy Somerset, ducesă de Beaufort.

Cuplul s-a căsătorit în 2022 în închisoarea de înaltă securitate Belmarsh, unde el se afla deja atunci de trei ani. Șase invitați - inclusiv tatăl și cei doi frați ai lui Assange - au fost prezenți.

În timp ce Julian a rămas în închisoare, a continuat să întrețină o relație cu fiii săi, putând să le citească povești pentru copii în timpul vizitelor și să le ofere ciocolată.

În 2021, Stella spunea: „Există un mic magazin de dulciuri în închisoare... Am cumpărat niște ciocolată și el le dădea câte un Malteaser pe rând. Le spunea: "Dacă le mănânci încet, primești două". Îi învăța că dacă le mănâncă încet vor fi recompensați. Le plăcea acest joc."

Richard ne spune că Stella "a făcut tot ce a putut" pentru ca „timpul limitat petrecut împreună să însemne ceva" și să-i protejeze de temerile că tatăl lor s-ar putea sinucide: „A încercat să îi protejeze de asta și a încercat să îi lase să îl vadă cât mai mult posibil. Dar timpul a fost întotdeauna foarte limitat.”

Richard spune că următoarea mișcare a lui Julian va fi "interesantă", deoarece ar putea „să revină în lumina reflectoarelor" și să acorde interviuri - dar el bănuiește că va alege să traăiască o viață liniștită.

„Va fi interesant de văzut dacă se duce într-adevăr în Australia, devine un fel de personaj Crocodile Dundee și nu mai auzim prea multe de el", spune publicistul.

„Tentația de a se întoarce în acea lume a informațiilor pe surse ar fi mare pentru că o are în sânge.

Dar cred că, fiind un familist și știind cât de aproape a fost de a-și pierde viața, are probleme cu inima acum, sănătatea lui mentală a fost absolut afectată... Trebuie să facă altceva.Poate un alt tip de carieră, acuarele, ceva de genul ăsta. Sper să nu se simtă tentat să se întoarcă și să provoace din nou acest nivel de perturbare” a mai spus Richard.

