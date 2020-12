Un artefact din Piramida lui Keops, regăsit într-o cutie de trabucuri din Scoţia

La mai mult de 70 de ani de la dispariţie, fragmente de lemn din Marea Piramidă din Giza în Egipt, vechi de aproape 5.000 de ani, au fost regăsite din întâmplare într-o cutie de trabucuri de la Universitatea Aberdeen din Scoţia, conform Le Figaro.

Această descoperire aminteşte de ţigările faraonului din Hergé căci fragmentul din lemn de cedru este unul dintre singurele trei obiecte care au fost regăsite în interiorul piramidei în 1872 de arheologul britanic Waynman Dixon, conform News.ro.

Două dintre ele, o minge şi un cârlig de bronz folosit pentru construcţie, se află la British Museum, dar urma fragmentelor din lemn s-a pierdut.

În 2001, a apărut o pistă: fragmentul de lemn ar fi putut fi donat Universităţii din Aberdeen (Scoţia), dar nu a putut fi găsit. La sfârşitul anului trecut, Abeer Eladany, asistentă la departamentul de conservare a obiectelor egiptene, a revizuit colecţia asiatică şi a găsit o cutie de trabucuri cu drapelul egiptean. Ea şi-a dat seama că era bucata de lemn care conţinea artefactul pierdut.

"Când am citit numerele în registrul Egipt, am ştiut imediat despre ce este vorba. Am lucrat la săpături în Egipt, dar nu mi-am imaginat niciodată că aici, în nord-estul Scoţiei, voi găsi ceva atât de important pentru patrimoniul ţării mele", a declarat arheologul.

La momentul descoperirilor sale din secolul XIX, Dixon se afla cu dr. James Grant, venit în Egipt pentru a combate holera. La moartea lui Grant în 1895, colecţia sa a fost moştenită de Universitatea din Aberdeen, unde a studiat. În 1946, fiica sa a donat fragmentul de cedru instituţiei universitare, dar acesta nu a fost listat şi nu a putut fi găsit în ciuda căutărilor.

Analize recente au permis datarea fragmentului din lemn între anii 3341 şi 3094 înainte de Hristos, adică cu aproximativ 500 de ani înainte de construirea piramidei. Ele sugerează că obiectele regăsite de Dixon, numite "relicvele lui Dixon", ar fi putut fi lăsate de constructori.

Potrivit lui Neil Curtis, responsabil pentru muzeele şi colecţiile speciale de la Universitatea din Aberdeen, rezultatele acestei datări cu carbon reprezintă o "revelaţie" care "va reaprinde cu siguranţă interesul pentru relicvele Dixon şi modul în care acestea pot face lumină asupra Marii Piramide".