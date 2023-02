Un aliat de bază al lui Putin lansează noi amenințări: „După Ucraina, Polonia este următoarea țintă”

Kadîrov, liderul Ceceniei, a sugerat că Rusia ar trebui să "denazifice și să demilitarizeze" Polonia în continuare.

"Ce se întâmplă dacă, după finalizarea cu succes a NMD (National missile defense), Rusia începe să denazifice și să demilitarizeze următoarea țară? La urma urmei, după Ucraina, Polonia este pe hartă! Nu voi ascunde că eu personal am o astfel de intenție. Eu personal am o astfel de intenție și am declarat în repetate rânduri că lupta împotriva satanismului trebuie să continue în toată Europa și, în primul rând, pe teritoriul Poloniei", a declarat Kadîrov pe Telegram, potrivit The Daily Beast.

De asemenea, Kadîrov a avertizat, marți, că a venit timpul ca Occidentul să cadă în genunchi în fața Rusiei, și a spus că așa-numita "operațiune militară specială" din Ucraina, se va încheia până la sfârșitul anului 2023.

Kadîrov: „Occidentul va cădea în genunchi”

"Operațiunea militară specială se va încheia înainte de sfârșitul acestui an. Țările europene vor recunoaște că au greșit, Occidentul va cădea în genunchi și, ca de obicei, țările europene vor trebui să coopereze cu Federația Rusă în toate domeniile. Nu ar trebui să existe și nu va exista niciodată o alternativă la acest lucru", a declarat Kadîrov, potrivit TASS.

Potrivit autorităților de la Kiev, Rusia se pregătește să mobilizeze între 300.000 și 500.000 de soldați pentru o nouă ofensivă în Ucraina. Oficialii americani au avertizat că Rusia se pregătește probabil și ea pentru un nou atac.

Nu este prima dată când Kremlinul sau aliații lui Putin amenință că Polonia se află pe lista lor de ținte în Europa. Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, a amenințat că va ataca Polonia cu un răspuns "crud" la ceea ce țara a declarat că sunt "provocări" din partea Poloniei. Kadîrov însuși a amenințat Polonia în mai multe rânduri anul trecut.

"După Ucraina, dacă ni se va da comanda, în șase secunde vă vom arăta de ce suntem capabili", a declarat Kadîrov cu privire la un posibil atac asupra Poloniei în luna mai a anului trecut.

Polonia ia amenințarea în serios

Marek Magierowski, ambasadorul polonez în SUA, a avertizat chiar săptămâna aceasta că Rusia ar putea să pună în continuare ochii pe Polonia.

"Rusia a fost întotdeauna vecinul nostru. Este vecina noastră și va rămâne așa. Nu va dispărea în mod miraculos în viitorul previzibil. Așa că trebuie să ne pregătim. Trebuie să fim pregătiți pentru orice eventualitate. Polonia ar putea fi următoarea țintă", a declarat Magierowski pentru NPR.

Varșovia ia amenințarea în serios. Marți, armata poloneză a efectuat exerciții antiaeriene într-un efort de a demonstra potențialilor agresori că Polonia ar trebui să fie considerată off-limits, potrivit ministrului polonez al Apărării, Mariusz Blaszczak.



Sursa: Daily Beast Etichete: , , , , , Dată publicare: 08-02-2023 16:03