Ramzan Kadîrov, aliatul lui Putin, cataloghează Războiul rus din Ucraina drept un ”jihad”. „Ucraina ne aparţine toată”

”Vă dau cuvântul meu. îi atacăm zilnic (...). Nu-i vom lua prizonieri pe aceşti şeitani (demon, în arabă)”, anunţă el, scrie news.ro.

”Îi vom arde. Teritoriul nostru este Odesa, Kiev, Harkov (...). Ucraina ne aparţine toată”, să asigurări Kadîrov.

Ramzan Kadyrov goes on a rant, promising to keep destroying and burning Ukrainians alive, declaring in a text message a Jihad against Satanists in the West. Asks self-respecting Muslims to start acting in Europe. Promises “good news” soon to the Russians. pic.twitter.com/Y9y36f0QMy