Ultima seară de petrecere în Anglia înainte de lockdown. Tinerii au umplut puburile

Cum decizia urma să fie pusă în aplicare la ora 0.00, britanicii au profitat de ultima seară de “libertate”, scrie Daily Mail.

Tinerii au umplut puburile, au petrecut pe străzile din marile orașe, iar la Liverpool au existat și confruntări cu poliția!

Last orders in London — crowds as people left pubs, bars and restaurants the night before a new four-week lockdown in England https://t.co/stqZgLQ5qR pic.twitter.com/aB0aQDaq2H

După patru ore de dezbateri, parlamentarii britanici au aprobat, miercuri, cu 516 voturi pentru şi 38 de voturi împotrivă, planul prezentat de premierul Boris Johnson.

Începând de joi, ora locală 0.00, toate magazinele neesenţiale, barurile şi restaurantele din Anglia s-au închis până la 2 decembrie, când expiră noul lockdown.

VIDEO: London pubs serve their last drinks for a month as England prepares to shut down for the second time this year to try and cut coronavirus cases. Restaurants, gyms and non-essential shops and services will also close for four weeks from Thursday until December 2 pic.twitter.com/AvjLBH9yJT