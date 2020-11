UE va finaliza „în curând” contractul cu Pfizer şi BioNTech, pentru 300 de milioane de doze de vaccin

Uniunea Europeană anunță că va finaliza „în curând” contractul cu companiile Pfizer şi BioNTech, pentru a cumpăra până la 300 de milioane de doze din vaccinul anti Covid, dezvoltat de acestea.

Potrivit celor de la Pfizer, serul în cauză are o eficiență de peste 90%. De asemenea, nu au fost detectate motive serioase de îngrijorare privind siguranța.

Grupul american Pfizer şi partenerul său german, compania BioNTech, sunt primii producători de medicamente din lume care au prezentat date pozitive, furnizate de un studiu clinic realizat pe scară amplă şi care vizează dezvoltarea unui vaccin împotriva Sars-Cov-2.

John Burkhardt, vice-președinte pentru Siguranța Medicamentelor în cadrul companiei Pfizer: „Cu acest vaccin, în particular, nu am făcut compromisuri. Am urmat metodologia adevărată și verificată, care a dat rezultate atât de bune pentru noi, în trecut”.

Totuşi, ceva a fost grăbit. Fabricarea dozelor de ser anti Covid a început de mult timp, chiar dacă vaccinul Pfizer - BioNTech nu a trecut încă prin procesul de aprobare. De altfel, la fel se întâmpla şi cu alte vaccinuri candidat, dezvoltate de alte companii. Inclusiv cu alt vaccin vedetă, Oxford - Astra Zeneca.

John Burkhardt: „În mod normal, nu ai cheltui un miliard de dolari pentru a fabrica un produs care s-ar putea să nu dea rezultate. Normal, aștepți și vezi dacă noul produs funcționează și este sigur, apoi pornești producția. Așadar, ne-am asumat riscul cu producția anticipată. Decizia în acest proces a fost luată foarte devreme”.

Vaccinul Pfizer trebuie transportat la - (minus) 80 de grade Celsius, ceea ce înseamnă provocări uriaşe de logistică.

John Burkhardt: „Trebuie să menținem produsul congelat la temperaturi foarte scăzute pe timpul transportului. Apoi, trebuie refrigerat, pentru că poate fi instabil pe termen scurt. Așa că vor fi provocări de logistică. De aceea va fi important să lucrăm cu autoritățile, cu guvernele statelor și nu doar atât”.

Cu toate veştile încurajatoare care au facaut ocolul lumii, nu înseamnă că apariţia pe piaţă a vacinului Pfizer ar fi chiar iminentă.

Analiza intermediară, făcută de un grup de monitorizare independent, se referă la 94 de cazuri de infectare înregistrate până acum, într-un studiu clinic care a înrolat aproape 44.000 de voluntari în Statele Unite şi în alte ţări ale lumii.

Pfizer a anunțat că va continua studiul clinic până ce va înregistra cel puţin 164 de infecții printre voluntari, adică un număr pe care Agenţia americană pentru Reglementarea Medicamentelor îl consideră suficient pentru a evalua eficiența vaccinului.

Paul Duprex, directorul Centrului pentru cercetarea Vaccinurilor la Universitatea Pittsburgh: „Înseamnă că s-a vindecat Covidul pentru că ați auzit de un număr de genul 90%? Nu. Înseamnă că va fi cel mai bun vaccin? Nu. Înseamnă că acest vaccin va asigura imunitate pentru ani și ani? Nu. Ceea ce știm astăzi din această analiză foarte limitată este că am început să facem progrese în utilizarea unui vaccin candidat și am văzut o reducere a bolii. Însă mai este drum lung de parcurs pentru că vaccinul respectiv să devină chiar vaccinul administrat zecilor, sutelor de milioane de oameni”.

Pe de altă parte, studiul clinic pentru vaccinul chinezesc anti Covid a fost suspendat temporar în Brazilia, după ce autorităţile medicale au raportat un caz de reacţii adverse severe.

Vaccinul CoronaVac, dezvoltat de compania chineză Sinovac Biotech, este unul dintre serurile experimentale anti Covid aflate în faza finală a testelor clinice, la nivel global. Sinovac susține că are încredere în siguranța vaccinului chinezesc, care deja a primit o aprobare pentru situaţii de urgenţă în China, fiind administrat pentru imunizarea a mii de oameni.