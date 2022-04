Ucrainenii stau şi 5 ore la coadă să cumpere timbre cu crucişătorul rus scufundat "Moskva"

Twitter

Mii de ucraineni aşteptau la o coadă kilometrică în faţa poştei principale din Kiev, din centrul capitalei ucrainene, pentru a intra în posesia unor timbre care celebrează scufundarea navei amiral a Flotei ruse la Marea Neagră, crucişătorul "Moskva".

Potrivit autorităţilor de la Kiev, acest crucișător a fost lovit de două rachete de croazieră Neptun, de fabricaţie ucraineană, transmite marţi EFE, potrivit Agerpres.

Din 13 aprilie, Poşta ucraineană a pus în vânzare aceste timbre, în care apare un militar ucrainean care face un gest obscen în direcţia crucişătorului "Moskva", însoţit de textul "Navă de război rusească, du-te naibii".

Această imagine a fost creată de artistul Boris Groh în onoarea grănicerului ucrainean Roman Gribov, care împreună cu alţi 12 camarazi a fost capturat pe Insula Şerpilor şi care ar fi dat acest răspuns atunci când militarii ruşi de pe crucişătorul "Moskva" le-au cerut ucrainenilor să se predea.

Odessans queuing up earlier today at the city's main post office to get their hands on the commerative stamps issued before Ukraine’s military said it had sunk Russia's flagship navy vessel, the Moskva. pic.twitter.com/Eg875kY2eR — James Franey (@jamesfraney) April 19, 2022

Cu două zile înainte de scufundarea "Moskva", Poşta ucraineană a pus în circulaţie acest timbru poştal comemorativ.

Iniţiativa a fost anunţată pe Twitter de viceministrul de externe ucrainean, Emine Djeppar, într-un moment în care canalele de comunicare şi reţelele sociale ale guvernului Ucrainei sunt lăudate pentru maniera specială de a conduce "războiul" mediatic.

When people say that Odessa is Integral part of the so-called “Russian world” - tell them the legends of the arguments taking place here on line for the Moskva ship stamps…. https://t.co/V9djr1vT5m pic.twitter.com/59KxhPxwum — Vladislav Davidzon (@VladDavidzon) April 19, 2022

Mihael, un bărbat în vârstă de 79 de ani, a stat 5 ore la coadă în speranţa de a cumpăra câteva timbre, care se vând cu mai puţin de un dolar, dar al căror preţ pe piaţa online depăşeşte 200 de dolari.

"Este un bun suvenir şi preţul nu va face decât să crească odată cu trecerea timpului", a declarat pentru EFE acest pensionar, care intenţionează să păstreze câteva timbre pentru el şi să vândă restul.

Odessans queuing up earlier today at the city's main post office to get their hands on the commerative stamps issued before Ukraine’s military said it had sunk Russia's flagship navy vessel, the Moskva. pic.twitter.com/Eg875kY2eR — James Franey (@jamesfraney) April 19, 2022

Tatiana, în vârstă de 35 de ani, a spus că s-a trezit cu noaptea-n cap pentru a sta la coadă la poştă ca să intre în posesia "acestui simbol al victoriei Ucrainei" care a făcut ocolul Pământului.

Oleh a reuşit deja să cumpere câteva timbre poştale.

"Voi păstra câteva, dar voi trimite unele şi în Rusia ca să le poată vedea şi ei", spune între hohote de râs acest bărbat în vârstă de 46 de ani, de profesie zidar.