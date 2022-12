Ucraina se compară cu Bruce Willis în filmul Die Hard. ”Acum am HIMARS-uri, Ho-Ho-Ho” | Video

Alegerea filmului nu este deloc întîmplătoare, arată mesajul postat pe Twitter de către ministerul ucrainean, la zece luni după ce Vladimir Putin a invadat Ucraina.

”De Crăciun, Ucraina sărbătoreşte povestea festivă a felului în care operaţiuna militară specială a unui terorist arogant a fost contracrată de un outsider războinic”, scria în a doua zi de Crăciun ministerul.

Acest text preia sinopsisul lungmetrajului în care Bruce Willis, care-l interpretează pe John McClane, spulberă întreprinderea teroristă a lui Hans Gruber, un personaj interpretat de Alan Rickman.

”Outsiderul războinic” simbolizează Ucraina, care a reuşit să răstoarne, în ultimele săptămâni, situaţia militară împotriva unui ”terorist arogant” rus.

Kievul merge mai departe şi reia scena emblematică din film în care eroul reuşeşte să neutralizeze un terorist şi scrie pe pulover ”acum am o mitralieră, Ho-Ho-Ho”.

În imaginea retuşată, se poate citi ”acum am HIMARS-uri, Ho-Ho-Ho”, lansatoare de rachetă furnizate Kievului de către Statele Unite.

Aceasta nu este prima oară când Kievul foloseşte o comunicare de acest tip - în care amestecă referinţe populare şi un umor ”offbeat”.

În octombrie, Ministerul ucrainean al Apărării a preluat mai multe imagini despre Franţa, pentru a-i cere Parisului să-i livreze tunuri de tip Caesar.

An underdog who wins against the bad guys. This is the kind of story we all enjoy.

Dedicated to all the die hards on the front line.

Ukraine will win!

Yippee Ki-Yay…! pic.twitter.com/JaZzqlOZA7