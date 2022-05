Ucraina intră în a patra lună de război. Regiunea Lugansk din Donbas, aproape complet invadată de ruşi

După ce a îndepărtat forţele ruse de cele mai mari două oraşe din Ucraina, - Kiev, la sfârşitul lui martie, şi Harkov, la începutul lui aprilie - ucrainenii recunosc că au „dificultăţi” de câteva zile în Donbas, o regiune alcătuită din oblasturile Lugansk şi Doneţk.

„Următoarele săptămâni de război vor fi dificile,” a avertizat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în alocuţiunea sa zilnică televizată.

„Ocupanţii ruşi depun eforturi să arate că nu abandonează zone ocupate în regiunea Harkov (nord-est), că nu vor preda regiunea Herson (sud), teritorii ocupate în regiunea Zaporijjea (sud-est) şi Donbas (est). Ei avansează undeva. Îşi consolidează poziţiile altundeva,” a spus el.

Zelenski a mai spus că situaţia este „extrem de dificilă” în Donbas și că ruşii încearcă „să elimine tot ceea ce este viu”.

Moscova îşi concentrează puterea de foc în regiunea Lugansk şi încearcă să încercuiască oraşele Severodoneţk şi Lîsîceansk.

