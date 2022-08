Ucraina anunță că echipa AIEA este în drum spre centrala nucleară din Zaporojie

"A sosit ziua, misiunea AIEA spre Zaporojie este de acum pe drum. Trebuie să protejăm securitatea Ucrainei şi a celei mai mari centrale din Europa", a scris Rafael Grossi pe Twitter, precizând că misiunea va ajunge la faţa locului "cel mai târziu în această săptămână", relatează AFP, citată de Agerpres.

Noi bombardamente au vizat în ultimele 24 de ore perimetrul centralei nucleare din Zaporojie (sud-estul Ucrainei), au anunţat, sâmbătă, Rusia şi Ucraina, acuzându-se reciproc de acestea, în timp ce operatorul ucrainean Energoatom a anunţat că centrala funcţionează de sâmbătă la amiază cu risc de scurgeri şi incendiu.

Trupele ruseşti au bombardat zona "în mai multe rânduri în cursul ultimei zile", anunţa pe Telegram compania naţională ucraineană Energoatom.

Şeful diplomaţiei ucrainene, Dmitro Kuleba, spune că armata rusă a transformat centrala nucleară Zaporojie într-o bază militară, punând astfel tot continentul în pericol.

“Zeci de ani, siguranţa nucleară a rămas prioritatea Ucrainei, în special având în vedere trecutul nostru tragic. Invadatorii ruşi au transformat centrala nucleară Zaporojie într-o bază militară şi pun în pericol întreg continentul. Armata rusă trebuie să părăsească această centrală. Nu are ce căuta acolo”, a scris Kuleba pe Twitter, conform news.ro.

For decades, nuclear safety has remained Ukraine’s top priority, especially given our tragic past. Russian invaders turned Zaporizhzhya NPP into a military base putting the entire continent at risk. Russian military must get out of the plant — they have nothing to do there!