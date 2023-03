Ucraina anunță că a distrus cu o dronă kamikaze un turn de supraveghere de pe teritoriul Rusiei. Imagini spectaculoase VIDEO

Este aceeaşi regiune în care săptămâna trecută Moscova denunţa o infiltrare a unor „sabotori ucraineni” care ar fi ucis doi civili ruşi şi ar fi rănit un copil.

„Forţele de recunoaştere ale forţelor speciale Kraken au distrus un turn de supraveghere în regiunea Briansk, folosind o dronă kamikaze”, a declarat, într-o postare pe Telegram, unitatea Kraken a serviciului de informaţii al armatei ucrainene, relatează CNN.

The intelligence forces of the special unit "KRAKEN" destroyed an observation tower in the Bryansk region with the help of a kamikaze drone. pic.twitter.com/4oKiJlCiKC