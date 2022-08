Ucraina acuză Rusia că bombardează culoarul de trecere al inspectorilor AIEA spre centrala nucleară Zaporojie

„Rusia bombardează în mod deliberat coridoarele prin care misiunea AIEA ar trebui să ajungă la CN Zaporojie”, a transmis consilierul pe contul său de Twitter.

???????? is deliberately shelling corridors for IAEA mission to reach ZNPP. All to offer passage through Crimea/ORDLO. ???????? position is the same. Access only through controlled territory of ????????. Nuclear power plant demilitarization. Ru-troops withdrawal. Only ua-personnel at the station.

Echipa AIEA a sosit deja în Kiev, însă nu este clar când se va putea deplasa la Energodar, orașul în care se află centrala.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM