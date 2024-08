Ucraina a lansat cel mai mare atac cu drone asupra Rusiei. Șeful armatei susține că a capturat 100 de soldați ruși în Kursk

Atacul a avut ca scop subminarea capacității Rusiei de a folosi avioane de război pentru atacuri cu bombe, a adăugat sursa de securitate ucraineană.

Reuters precizează faptul că aceste informații nu pot fi verificate.

Pe de altă parte, comandantul suprem al Ucrainei a declarat că 100 de prizonieri de război ruși au fost capturați în regiunea rusească Kursk.

Oleksandr Sirski este cel care i-a transmis aceste informații lui Volodimir Zelenski prin intermediul unei legături video, potrivit imaginilor publicate pe canalele de socializare ale președintelui ucrainean.

Zelenski a declarat că forțele Kievului au continuat să avanseze în regiunea de frontieră și au avansat cu unul până la doi kilometri în diferite direcții, de la începutul zilei.

Capturarea militarilor în Rusia va "accelera întoarcerea băieților și fetelor noastre acasă", a spus el, potrivit Sky News.

Armata ucraineană susține că a distrus un avion de luptă rusesc deasupra regiunii Kursk.

Statul Major General a anunțat că o aeronava Su-34, în valoare de aproximativ 30 de milioane de dolari, a fost distrusă în timpul unei misiuni de luptă în regiunea de frontieră rusă în timpul nopții.

"Lucrările de eliminare a ocupanților, a echipamentelor și armelor acestora continuă în mod continuu", a transmis sursa citată de Sky News.

???????? Defense forces destroyed the enemy Su-34 aircraft. The sky over the Kursk region became clearer — @CinC_AFU pic.twitter.com/eUZHtiBnr0