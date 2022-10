Ucraina a învins Rusia în prima luptă cu drone de război | VIDEO

Clipul video a fost distribuit pe canalul de socializare Telegram al XD Dnipr cu mesajul: "prima bătălie aeriană înregistrată pe video între dronele Mavic ucrainene și rusești".

"Victoria a fost obținută de drona lui Serhiy Prytula", se arată în mesaj, făcând referire la politicianul ucrainean a cărui organizație caritabilă ajută la strângerea de fonduri pentru echipamente care pot fi folosite de forțele Kievului, printre care se numără și dispozitive de comunicare.

Prytula, care este și voluntar în armata ucraineană, a postat pe Twitter același videoclip, care, până joi, strânsese peste jumătate de milion de vizualizări, potrivit Newsweek.com.

"Duel în stilul Marelui Război. Mavic-drona ucraineană, pe care am livrat-o uneia dintre unitățile aeropurtate din regiunea Donețk, își distruge adversarul rus. Uimitor!", a scris el.

WW1-style duel. Ukrainan Mavic-drone, which we have delivered to one of the airborne units in Donetsk region, destroyes russian opponent. Amazing!

