Ucraina a doborât un bombardier strategic rusesc Tu-22M3. Supersonicul de 40 mil $ poate transporta arme nucleare VIDEO

Armata aerului ucraineană a declarat că a doborât vineri un bombardier strategic rusesc Tu-22M3, pentru prima oară de la începutul invaziei lansate de Moscova, care la rândul său a anunţat prăbuşirea unui avion strategic din cauza unor "defecţiuni tehnice" şi moartea unuia dintre cei patru piloţi ai echipajului, fără însă a preciza dacă este vorba despre acelaşi avion, relatează Reuters şi AFP.

‼️ Russian Tu-22M3 strategic missile carrier has crashed in Stavropol region after performing a combat mission

Russian Defense Ministry said a "technical malfunction" caused the crash, noting that there was no ammunition on board.

Three pilots have been found alive, two of whom… pic.twitter.com/LruTYwcRz3