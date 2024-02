Putin a prins „aripi” și transmite un semnal Occidentului. Liderul Kremlinului a zburat la bordul unui bombardier nuclear

Avionul gigantic, cu aripi mobile, cu numele de cod "Blackjacks" în nomenclatorul NATO, este o versiune modernizată a unui bombardier din perioada Războiului Rece pe care fosta Uniune Sovietică l-ar fi desfăşurat în cazul unui război nuclear pentru a lansa arme la distanţe mari, relatează Reuters, citată de News.ro.

Putin, care este de aşteptat să câştige cu uşurinţă un nou mandat de şase ani luna viitoare, a efectuat zborul într-un moment în care Moscova şi Occidentul sunt în relaţii tensionate din cauza războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina şi a morţii în închisoare a politicianului de opoziţie Aleksei Navalnîi. Unii diplomaţi ruşi şi americani spun că nu-şi amintesc o perioadă în care relaţiile dintre cele două mari puteri nucleare ale lumii să fi fost mai proaste, inclusiv în timpul crizei rachetelor din Cuba din 1962.

⚡️????????Vladimir Putin inspected the modernized “White Swans” at the Kazan enterprise of Rostec

During his visit to the Kazan Aviation Plant named after S.P. Gorbunov, the President got acquainted with four modernized Tu-160M strategic missile carriers and sat in the cockpit of… pic.twitter.com/4f24vHfrG3