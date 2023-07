Turistul care şi-a scrijelit numele pe Colosseum afirmă că nu ştia că monumentul este atât de vechi

La sfârşitul lunii iunie, turistul englez s-a folosit de o cheie pentru a-şi scrijeli numele şi pe cel al iubitei sale pe zidurile faimoasei construcţii antice.

După ce actul său de vandalism a devenit public datorită unor înregistrări video realizate cu telefonul mobil şi distribuite apoi pe internet, poliţiştii italieni l-au identificat pe autorul faptei: un bărbat de 31 de ani, care riscă să primească acum o amendă consistentă.

Într-o scrisoare publicată în presa britanică, acuzatul a făcut următoarele precizări: "Recunosc cu un sentiment profund de ruşine că abia după ceea ce s-a întâmplat, din păcate, am aflat despre caracterul antic al monumentului".

Italian officials have expressed outrage after a viral video surfaced of a tourist carving an etching into the wall of the Colosseum in Rome. The unidentified man reportedly carved the inscription ‘Ivan + Hayley 23’ into the ancient venue’s stone facade with a key. pic.twitter.com/1dHzR4zBdO