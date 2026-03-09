"În pofida avertismentelor noastre sincere, continuă să se ia măsuri extrem de greşite şi provocatoare, care pun la încercare prietenia Turciei", a avertizat Erdogan.

"Nu trebuie să adoptăm atitudini care aruncă umbre asupra istoriei de o mie de ani de vecinătate şi fraternitate şi care deschid răni adânci în inima şi mintea naţiunii noastre", a declarat Erdogan într-un discurs transmis în direct de postul turc NTV.

Turcia face tot posibilul pentru ca "focul să nu se extindă şi să nu mai curgă sânge" şi urmăreşte evoluţia conflictului în strânsă cooperare cu ceilalţi membri NATO şi alţi aliaţi, a afirmat preşedintele turc.

Turcia eșalonează plățile fiscale pentru a limita creșterea prețurilor

În acelaşi timp, Erdogan a spus că, datorită rezervelor Băncii Centrale a Turciei, guvernul său încearcă să facă în aşa fel încât povara creşterii preţurilor la petrol şi gaze, din cauza războiului, să nu fie transferată pe umerii populaţiei sub forma unei inflaţii mai mari, amintind că de săptămâna trecută a fost instituit un sistem de eşalonare fiscală pentru a limita creşterea preţurilor la combustibili.

În plus, tarifele la importurile de îngrăşăminte au fost eliminate pentru a încuraja importul acestui produs, al cărui acces pe pieţele mondiale a fost puternic afectat de închiderea strâmtorii Ormuz.