Trupul americanului ucis de un trib izolat a fost localizat, dar nu poate fi recuperat. Care este motivul

Poliţia indiană şi un grup de experţi în antropologie întâmpină dificultăţi serioase în tentativele lor de a recupera cadavrul unui misionar american care a fost ucis săptămâna trecută de un trib străvechi, informează DPA şi AFP, conform Agerpres.

John Allen Chau a murit pe 17 noiembrie la vârsta de 27 de ani pe această insulă izolată, a precizat Poliţia indiană. El a fost ucis cu săgeţi în timp ce dorea să evanghelizeze populaţia indigenă, alcătuită din vânători-culegători, ce trăiesc pe insula North Sentinel (Insula Santinelei de Nord). Membrii acestui trib au fost denumiţi sentinelezi şi sunt renumiţi pentru agresivitatea lor faţă de străini şi pentru ostilitatea cu care resping tentativele de contact cu lumea exterioară.

Limba lor şi obiceiurile lor au rămas până în zilele noastre învăluite în mister.

Vizitarea insulei a fost restricţionată printr-o decizie guvernamentală, întrucât membrii tribului sunt vulnerabili la infecţii şi au reputaţia de a îi ataca pe vizitatori.

Poliţiştii indieni s-au apropiat sâmbătă la bordul unei şalupe la o distanţă de doar câteva sute de metri de ţărmul insulei North Sentinel, unde au putut să îi observe cu binocluri pe membrii acelui trib izolat, au anunţat duminică autorităţile indiene.

Sâmbătă, poliţiştii locali, care studiază posibilitatea recuperării cadavrului lui John Chau, s-au apropiat până la 400 de metri de plaja pe care misionarul american a fost văzut pentru ultima oară, a declarat pentru AFP Dependra Pathak, reprezentant al poliţiei regionale indiene.

Ei i-au observat cu binocluri pe membrii tribului, înarmaţi cu arcuri şi cu săgeţi, care trăiesc pe o insulă a cărei suprafaţă reprezintă jumătate din aceea a Parisului. "Ei ne priveau în timp ce şi noi îi priveam", a declarat Dependra Pathak. Apoi, şalupa poliţiştilor s-a îndepărtat de insulă, pentru a evita orice confruntare cu băştinaşii.

Pentru a proteja tribul - care este probabil ultimul ale cărui origini datează din pre-neolitic -, autorităţile au interzis turiştilor să se apropie de insulă la o distanţă mai mică de cinci kilometri. Oficialii indieni doresc cu orice preţ să se evite deranjarea acestei populaţii, ai cărei reprezentanţi ar putea fi decimaţi de orice boală la fel de malignă precum răceala.

În ultimele decenii, sentinelezii, al căror număr a fost estimat la 150 de persoane, i-au atacat pe toţi cei care s-au aventurat pe insula lor. În 2006, doi pescari indieni care pluteau în derivă pe o barcă în timp ce dormeau, au fost ucişi la scurt timp după ce au ajuns la ţărm, apoi trupurile lor neînsufleţite au fost trase în ţeapă cu ajutorul unor tulpini de bambus şi au fost orientate cu feţele spre mare. "Semănau cu nişte sperietori", a explicat Dependra Pathak.

Poliţia încearcă să observe comportamentul tribului după decesul misionarului american. "Încercăm să înţelegem psihologia lor de grup", a adăugat acelaşi oficial indian.

Autorităţile au demarat o anchetă pentru crimă şi au arestat şapte persoane - inclusiv şase pescari -, acuzate că l-au ajutat pe tânărul american să ajungă pe insulă.

Jurnalele scrise de John Chau indică faptul că misionarul dorea să convertească tribul indian la creştinism, a dezvăluit o sursă din Poliţia indiană pentru DPA. Un mesaj publicat pe Instagram de familia tânărului afirmă că John Chau era un misionar care voia "să stabilească un contact cu tribul".

Pescarii care l-au dus pe John Chau în apele din proximitatea insulei - de unde tânărul american şi-a continuat călătoria singur, la bordul unui caiac - au spus că i-au văzut pe membrii tribului trăgând cu săgeţi înspre acesta şi, mai târziu, i-au îngropat trupul în nisip.

În cadrul acestei anchete, poliţişti, pădurari şi reprezentanţi ai Pazei de Coastă din India au participat la mai multe misiuni de recunoaştere desfăşurate în jurul insulei, miercuri şi vineri. O monitorizare realizată din elicopter a avut loc marţi.

Sentinelezii sunt protejaţi de legea indiană şi deocamdată nu este clar dacă vor putea fi puşi sub acuzare. În 2006, după uciderea celor doi pescari indieni, membrii acestui trib izolat nu au fost puşi sub acuzare.

Echipa de intervenţie care a fost trimisă în 2006 să recupereze cele două cadavre s-a întors la bază doar cu unul dintre acestea, întrucât a fost atacată cu săgeţi de membrii tribului, a raportat postul de televiziune NDTV.

Familia lui John Chau a spus într-un mesaj publicat pe contul lui de Instagram că îi iartă pe cei care se fac vinovaţi de moartea misionarului şi că doreşte ca autorităţile să le elibereze pe cele şapte persoane arestate în cadrul acestei anchete.

"El s-a aventurat acolo din proprie voinţă, iar contactele lui locale nu trebuie să fie puse sub acuzare şi judecate pentru faptele lui", se afirmă în acel mesaj online.

Acelaşi text precizează că John Chau era un misionar creştin pentru unii, expert în tehnici medicale în sălbăticie pentru alţii, dar şi antrenor internaţional de fotbal şi ghid montan.

"Îl iubea pe Dumnezeu, iubea viaţa, îi ajuta pe cei în nevoie şi era animat doar de sentimente de iubire faţă de sentinelezi", a adăugat familia misionarului american.

Potrivit ONG-ului Survival International, sentinelezii descind din primele populaţii de Homo sapiens care au plecat din Africa şi care trăiesc pe insulele Adaman de peste 60.000 de ani. Pentru alţi antropologi, o prezenţă umană atât de veche în această regiune a lumii nu a fost încă dovedită, chiar dacă ea este cel mai probabil una multimilenară.

