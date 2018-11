Mesajul bărbatului ucis de cel mai izolat trib din lume: ”Iisus vă iubește! Luați pește!”

Americanul în vârstă de 27 de ani care a fost ucis de un trib de vânători-culegători de pe Insula Santinelei de Nord din arhipelagul indian Andaman voia cu orice preț să-i convertească la creștinism pe băștinași, membri ai unui trib care refuză orice contact cu străinii, relatează AFP.

Potrivit unor informații citate de mai multe publicații, John Allen Chau a foat atacat chiar în timp ce a pus piciorul pe Insula Santinelei de Nord, în mod ilegal căci India interzice orice contact al celor din afară cu băștinașii.

Ultimul mesaj al bărbatului către trib

Misionarul american aducea în barca sa pești și o minge de fotbal drept cadouri și le-a strigat locuitorilor de pe insulă: ”Numele meu este John! Vă iubesc și Iisus vă iubește! Luați pește!”

Membrii tribului au tras săgeți cu arcuri spre el, una nimerind chiar în Biblia pe care o ținea în mână. S-a întors la barca unor pescari pe care i-a mituit să-l ducă pe insulă. A petrecut noaptea acolo scriind într-un jurnal despre experințele sale. S-a întors pe insulă a doua zi și nu a mai revenit de acolo.

Insula Santinelei de Nord, situată în Golful Bengal, îi adăpostește pe cei, se crede, 150 de membri ai tribului, numiți - sentinelezi, cea mai izolată civilizație din lume. Aceștia își apără stilul de viață de străini iar indienii au interzis să se apropie la mai puțin de 5 km de insulă.

Tribul este foart ostil străinilor. În 2006 a ucis doi pescari a căror barcă a plutit în derivă spre insulă iar în 2004 au aruncat cu sulițe spre un elicopter care verifica pagubele după tsunamiul din Oceanul Indian.

Chau a plătit mai mulți pescari să-l ducă până în largul insulei de unde a vâslit singur către țărm într-o barcă.

”A fost atacat cu săgeți, dar a continuat să înainteze. Pescarii i-au văzut pe membrii tribului cum i-au legat o frânghie în jurul gâtului și l-au târât de acolo”, a relatat o sursă din poliție, citată de AFP.

”Trupul său a fost văzut de pescarii care s-au întors a doua zi acolo, dar nu a fost recuperat”, a declarat un oficial din poliție, adăugând că pescarii implicați, 7 la număr, au fost arestați.

Sursă foto: CHRISTIAN CARON - CREATIVE COMMONS A-NC-SA

Familia i-a iertat pe băștinași

Familia bărbatului susține că i-a iertat pe membrii tribului, relatează BBC. Într-un comunicat publicat pe Instagram, familia spus că John Allen Chau ”a iubit viața, pe Dumnezeu, să-i ajute pe cei aflați la nevoie și că nu a avut decât iubire pentru sentinelezi.”

Autoritățile indiene au spus că va dura câteva zile până va recupera trupul misionarului. Pescarii au declarat poliţiei că ultima dată l-au văzut pe bărbat pe 16 noiembrie atacat cu arcuri şi săgeţi după ce a ajuns pe insulă.

Băştinaşii l-au târât pe bărbat pe plajă, după care s-au îndepărtat de insulă după ce i-au îngropat corpul pe jumătate în nisip.

Unul dintre pescari a ajuns în Port Blair şi a povestit incidentul unui predicator local, Alex, care era prieten cu John Allen Chau. Predicatorul a informat familia bărbatului care a contactat imediat ambasada SUA la New Delhi pentru ajutor.

Autorităţile din zonă au lansat echipe de căutare cu elicopterul pentru a găsi trupul lui John Allen Chau.

"Am primit informaţii despre corpul unui cetăţean străin ucis în Insula Santinelei de Nord. Cazul este în curs de investigare", a declarat comisarul adjunct din South Andaman Udit Prakash Rai, citat de presa locală. "Poliţia locală face eforturi pentru a recupera corpul" bărbatului ucis, a adăugat el.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

"My name is John. I love you and Jesus loves you... Here is some fish!" - US missionary John Allen Chau was killed by tribespeople on North Sentinel Island, after paddling his kayak towards the shore carrying fish and a football as giftshttps://t.co/wsWbV2vhfD