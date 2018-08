Trump susține că regina Elisabeta a fost cea care a întârziat la întâlnirea de la Windsor

Agerpres

Criticat că a întârziat la întâlnirea cu regina Elisabeta, președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține că, de fapt, monarhul l-ar fi lăsat să aștepte mai bine de 15 minute.

Vorbind la o întâlnire cu susținătorii săi din Pennsylvania, Trump a susținut că a sosit cu 15 minute mai devreme pentru întâlnirea sa cu regina, criticând știrile "false și dezgustătoare" care menționau că el a fost cel care a întârziat, scrie politico.eu.

“Am ajuns mai devreme cu 15 minute și am așteptat cu garda reginei. Este vorba despre regină, da? Putem să așteptăm, am ajuns eu mai devreme”, a declarat președintele Trump. “Regina este fantastică. Am servit ceaiul, ne-am înțeles bine. I-a plăcut de Prima Doamnă, iar Melaniei i-a plăcut de ea. Timpul a trecut repede fiindcă ne-am înțeles bine. Așa trece timpul dacă ai chimie cu respectiva persoană. Timpul zboară”, a mai adăugat liderul de la Casa Albă.

