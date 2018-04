Trump salută întâlnirea istorică dintre liderii celor două Corei: ”Războiul coreean se va termina!”

"După un an furios cu lansări de rachete şi teste nucleare, o întâlnire istorică dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud are acum loc. Se întâmplă lucruri bune, însă doar timpul va arăta!"(urmările acestora), a scris Donald Trump într-o postare pe contul său de Twitter.

After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell!

”Războiul coreean se va termina!”, a continuat el apoi într-o altă postare, adăugând că SUA "ar trebui să fie foarte mândre de ceea ce se întâmplă acum în Coreea!".

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!