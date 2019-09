Trump, prins cu minciuna. Și-a anulat vizita în Polonia ca să joace golf

Uraganul Dorian, de categorie 5, este așteptat să lovescă luni Florida, stat american în care a fost deja decretată starea de urgență.

Donald Trump trebuia să meargă în Polonia și să participe, alături de alți lideri de stat, la ceremoniile ce marchează 80 de ani de la începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Și-a anulat însă vizita, spre stupoarea personalului de la Casa Albă, pe motiv că trebuie să rămână la reşedinţa prezidenţială din Camp David și să monitorizeze fenomenul meteo extrem, notează indy100.com.

Se pare, însă, că Trump a zburat cu elicopterul la clubul său privat de golf din Virginia, unde a stat mai multe ore, probabil să joace golf, după cum relatează AP.

Abia târziu în acea zi, Trump a ajuns la Camp David și, conform purtătorului de cuvânt al Casei Albe, a primit informații oră de oră de la un oficial FEMA (agenţia federală americană pentru situaţii de urgenţă) despre evoluția uraganului.

Subiectul a fost discutat intens pe Twitter.

„Este a 226-a zi de mandat prezidențial în care Trump e la clubul de golf și a 294-a zi în care e la o proprietate privată”, a remarcat un internaut.

According to the pool report, Trump has arrived at Trump National Golf Club in Sterling, VA.

This is Trump's 226th day at a Trump golf club and 294th day at a Trump property as president.