Greșeala făcută de Trump după eşecul lansării unei rachete iraniene

"Statele Unite ale Americii nu au fost implicate în accidentul catastrofal din timpul pregătirilor de final ale lansării Safir SLV de la centrul de lansare din Semnan din Iran", a scris Trump pe Twitter.

Mesajul lui Trump este însoțit de o fotografie care pare să prezinte locul lansării ratate din Iran. Mesajul său a ridicat problema unei posibile deconspirări a unor secrete privind culegerea de informaţii de către SUA, scrie Agerpres.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3